Pokémon: tre teorie per spiegare l'incredibile forza del Pikachu di Ash

Ash Ketchum e il suo inseparabile Pikachu hanno detto definitivamente addio alla serie anime di Pokémon dopo aver ricoperto per più di 25 anni il ruolo di protagonisti. Nel corso del loro viaggio i due hanno dimostrato una sinergia incredibile, e il piccolo topo elettrico si è rivelato estremamente potente, ma per quale ragione?

Gli appassionati della serie hanno cercato di rispondere a questa domanda avanzando tre teorie, tutte plausibili all’interno di un universo come quello di Pokémon. La prima vede nel Pikachu di Ash un talento innato per le lotte e i combattimenti, apparso sin dal primo episodio in cui è riuscito a mandare al tappeto un intero stormo di Spearow molto inquieti con un fulmine dalla potenza straordinaria, soprattutto se considerato il basso livello a cui doveva essere in quel momento.

La seconda teoria concerne invece diversi tipi di potenziamento che Ash avrebbe applicato sul suo Pikachu. Nel secondo episodio della serie Ash porta il piccolo Pokémon, distrutto dalla battaglia contro gli Spearow, in un Centro Pokémon, dove per riacquisire energia viene letteralmente ricaricato da altri Pikachu. Successivamente, prima di confrontarsi col Team Rocket, Pikachu ha acquisito ancora più energia attraverso la bicicletta di Misty. Due eventi che potrebbero aver contribuito a renderlo speciale e sensibilmente più potente degli altri esemplari della sua stessa specie.

Infine, secondo la terza teoria, il Pikachu di Ash sarebbe così potente perché, oltre ad avere un legame solidissimo col suo allenatore, sarebbe arrivato al livello 100, massimo livello di potenza raggiungibile nei videogiochi, da molto tempo. Sebbene non sia mai stato confermato, questa teoria è tra le più accreditate, vista anche la quantità di battaglie affrontare dal Pikachu di Ash.

E voi come vi spiegate la straordinaria forza di Pikachu? Avete altre teorie? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Per finire, ecco il motivo per cui Pikachu è stato scelto come starter per Ash, e vi lasciamo ad un curioso calcolo degli anni di Ash.