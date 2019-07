Pokemon: il trio è finalmente al completo, ecco il Funko Pop di Squirtle!

Dopo qualche mese dall'annuncio dei Funko Pop di Pikachu, Charmender e Bulbasaur, anche Squirtle, il famoso starter d'acqua, si è aggiunto alla serie di pupazzetti collezionabili. Gli appassionati del franchise possono dunque esultare, visto che da settembre tutti e quattro gli starter originali potranno vantare un Funko Pop dedicato.

Il pupazzetto, osservabile nel post reperibile in calce, sarà disponibile per un prezzo speciale di circa 10 dollari; in Italia tuttavia il costo potrebbe lievitare intorno ai 16 euro. Come per Bulbasaur poi, anche il Funko Pop di Squirtle potrebbe essere distribuito in una versione speciale più grande, in quel caso il prezzo girerebbe intorno ai 30 euro.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Viniyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

Secondo degli studi effettuati in Giappone, circa il 32% dei giocatori della terra del Sol Levante scelgono Squirtle come primo Pokemon, il 40% Charmender e il 28% Bulbasaur. Paradossalmente tuttavia, lo starter d'erba è stato il primo dei tre ad ottenere il suo Funko Pop personalizzato.

