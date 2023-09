Pokémon: il trio di leggendari della terza generazione in una statua da 300 euro

Pokèmon è un brand che si espande costantemente, dai videogiochi della serie principale, alle espansioni del gioco di carte, fino a nuovo merchandise, i mostriciattoli tascabili permeano il mercato attirando sempre più collezionisti non solo con le carte ma anche con statue da collezioni ritraenti i Pokémon più forti e leggendari.

La terza generazione di Pokémon, lanciata con i videogiochi Pokémon Rubino e Zaffiro nel 2002 e migliorata in Pokémon Smeraldo nel 2004, ha rappresentato un punto di svolta per il franchise. Non solo i giocatori si allontanarono per la prima volta dalla regione di Kanto, riproposta anche nei titoli di seconda generazione, ma nel corso della loro avventura avrebbero potuto affrontare lotte in doppio, diventate fulcro della scena competitiva di Pokémon, e catturare ben 8 creature leggendarie.

Oltre ai tre golem leggendari e Latios e Latias, i grandi protagonisti sulle confezioni del gioco sono stati Groudon, Kyogre e Rayquaza, rispettivamente ispirati a Behemoth, Leviatano e Ziz della mitologia ebraica. Denominati anche il trio meteo per l’influenza che i rispettivi poteri e domini hanno sulla regione di Hoenn, i tre leggendari sono stati immortalati in una nuova statua da collezione targata PPAP Studio.

La statua, che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina, è alta 36 centimetri, sembra realizzata con cura e rispettando ogni dettagli del design originale dei Pokémon, raffigurati insieme, partendo dalla lava in basso di Groudon, e arrivando fino alle nuvole piene di elettricità di Rayquaza passando per le onde cobalto di Kyogre. In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 la figure è già prenotabile al prezzo di 330 euro. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto.

Prima di salutarci vi lasciamo alle origini di Rayquaza, e alla questione riguardante il calo di creatività nella serie Pokémon.