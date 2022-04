Pokémon, il trionfo di Ash che nessuno ricorda: una vittoria ufficiale dimenticata

Dopo centinaia di episodi e avventure, in Pokémon Sole & Luna Ash ha finalmente coronato il suo sogno aggiudicandosi il titolo di campione della Lega della Regione di Alola. Tuttavia, solo in pochi sanno che quello non è stato il primo titolo ufficiale vinto dal protagonista. Il suo primo trionfo risale infatti alla prima stagione animata.

Con la vittoria della Lega, Ash e Pikachu potrebbero presto salutare la serie Pokémon, tuttavia, prima dobbiamo fare un passo all'indietro. Durante la primissima avventura, Ash e il suo Primeape parteciparono al Gran Premio P1, un torneo dedicato esclusivamente ai Pokémon di tipo Lotta. All’epoca, però, il protagonista era ancora un allenatore inesperto e il Pokémon scimmia non rispondeva in alcun modo ai suo comandi.

Quando durante il primo match del torneo Primeape venne preso a pugni da un Machop, che lo fece volare fuori dal ring, Ash si precipitò in suo soccorso. Assistendo a questo toccante gesto, Primeape decise di fidarsi del suo allenatore, portandolo fino in finale.

Avversari finali di Ash e Primeape furono i membri del Team Rocket e il loro Hitmonlee. Al termine di una battaglia pazzesca, Primeape uscì vincitore, regalando ad Ash la sua prima cintura di campione. A dispetto della credenza di molti, il leggendario protagonista non si è dunque aggiudicato il suo primo titolo ad Alola, ma bensì a Kanto. Ovviamente, il prestigio delle due competizioni è fuori scala: la Lega è infatti il torneo più importante del mondo Pokémon. Il 25esimo anniversario Pokémon mostra il viaggio dell'iconico allenatore dall'inizio alla fine. Ash riuscirà a replicarsi nel campionato mondiale di Pokémon Esplorazioni?