Pokémon: trova il manga perfetto per te! Un titolo per ogni genere

Pokémon è conosciuto principalmente per i propri videogiochi e per la storia serie anime, mentre il lato manga viene spesso trascurato. I fumetti dei mostriciattoli tascabili contano numerosi titoli dai generi più disparati, dall'azione alla semplice commedia, fino ad arrivare ai gialli.

Il classico Pokemon Adventure è perfetto per chi si affaccia per la prima volta nel mondo dei manga di questo franchise e adatto soprattutto agli amanti degli shonen. L'avventura che solamente i giocatori vivono in prima persona nei videogiochi possono leggerla in una fantastica storia coinvolgente e avvincente.

Pokémon Pocket Monsters adotta un approccio manga gag comico con personaggi più goffi che competenti, prendendosi alcune licenze per rendere la propria storia ancora più esilarante: i mostriciattoli possono parlare mentre le evoluzioni non sono sempre irreversibili.

Per i fan degli shojo, Magical Pokémon Journey è una tenera storia d'amore ambientata in questo mondo fantastico, con una giovane allenatrice di nome Hazel che cerca in tutti i modi di avvicinarsi alla propria cotta Almond, ma presto si ritroverà in competizione con Coconut . I Pokémon principali di Hazel sono Pikachu, Clefairy e Jigglypuff, tutti perfetti per un'ambientazione shojo più leggera.

Per i nostalgici del classico anime, The Electric Tale Of Pikachu raccoglie le più grandi avventure di Ash e del suo fidato compagno presso Kanto, ma qui è Pikachu ad essere il protagonista ufficiale e il cambio di tono si percepisce.

Se ci sono ancora dubbi su quanti generi abbia attraversato questo franchise, Phantom Thief Pokémon 7 è un'opera poliziesca davvero accattivante, in cui un ragazzo e il suo Lucario chiaro di luna come dei bravi Robin Hood recuperano oggetti rubati dai criminali e li restituiscono a dove appartengono.