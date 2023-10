Pokémon: un tuffo nel passato nel primo trailer della serie live action

Nel mese di agosto 2023 The Pokémon Company ha sorpreso i milioni di fan di tutto il mondo annunciando la produzione della prima serie live-action interamente dedicata al franchise dei mostriciattoli tascabili. Intitolata PokéTsume l’opera debutterà in Giappone tra pochi giorni e si è mostrata in un primo trailer piuttosto dettagliato.

Come era stato già anticipato dalla stessa azienda, e TV Tokyo, la serie ha come protagonista Madoka Akagi, interpretata da Nasane Nishino, dimostratasi sempre molto legata al brand, che inseguendo i propri sogni si trasferisce a Tokyo. Emergere come artista in una metropoli come la capitale giapponese non è semplice, e ogni giorno Madoka deve affrontare la dura realtà da adulta. Decide però di ritrovare conforto, e anche un po’ di svago, tornando nella pixellosa versione della regione di Kanto alla ricerca di Pokémon da collezionare e far combattere.

Questo tuffo nel passato viene mostrato nei primi secondi del trailer riportato in fondo alla pagina, condiviso dalla pagina di serebii, sito di riferimento per ogni grande appassionato Pokémon. La ragazza soffia nella cartuccia di Pokémon Rosso, la inserisce nel suo Game Boy Pocket e parte all’avventura, assorbita dai ricordi e dalla gioia provata quando era una bambina. Le sfide della vita quotidiana, tra colleghi, consegne, e capi capricciosi, si tramuteranno in boss fight in puro stile Pokémon, come mostrato anche nella parte finale del trailer.

Una serie particolare, un omaggio alla prima generazione di Pokémon rivisitata con la nostalgia che caratterizza tutti gli appassionati di lunga data ma anche in chiave moderna, in qualche scena si può infatti notare una console Nintendo Switch, come a dimostrare come ancora oggi Pokémon Rosso, Blu e Verde siano considerati grandi prodotti videoludici.

