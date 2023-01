Pokémon: è il turno di Miraidon, il leggendario di Paldea debutta nell'anime

La prossima stagione dell’anime di Pokémon porterà con sé molti cambiamenti. Dall’addio di Ash Ketchum come protagonista, all’introduzione di Liko e Roy e della regione di Paldea nella sua completezza, il prossimo viaggio si preannuncia interessante, soprattutto per i mostriciattoli introdotti nei discussi videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto.

Mentre Ash percorre i suoi ultimi passi al fianco di Pikachu, e incontrando volti già noti come Misty, la parte finale degli episodi è dedicata alle disavventure del Team Rocket. In veste di ricercatori, Jessie, James, Meowth e Wobbuffett si addentrano sempre di più nella regione di Paldea, trovandosi di fronte a Pokémon sconosciuti e molto potenti.

Nell’ultima avventura apparsa nell’anime, il Team Rocket si è ritrovato di fronte a Miraidon, Pokémon leggendario della regione di Paldea, caratterizzato da un aspetto robotico e futuristico, che sottolinea come sia la forma paradossale, proveniente dal futuro, di Cyclizar. Il team, dopo aver studiato rapidamente il Pokémon e le sue peculiarità su una curiosa guida, prova a catturarlo solo per ritrovarsi, come loro solito, spediti in cielo da un potente attacco di tipo elettrico da parte di Miraidon.

Cosa ne pensate di questo modo per introdurre Pokémon così importanti per il futuro della serie? Ditecelo nei commenti. Per finire, ricordiamo che è in arrivo un set nostalgia del TCG di Pokémon dedicato a Kanto, e vi lasciamo alla prima sconfitta di Ash dopo essere diventato Campione del mondo.