Pokemon: Tutte le puntate in cui sono apparse versioni giganti dei celebri mostriciattoli

Dopo aver scoperto le carte più costose dei Pokemon, parliamo di un misterioso fenomeno visto nelle puntate dei vari show ambientati nel mondo creato da Satoshi Tajiri: ci riferiamo ai Pokemon giganti.

Il primo Pokemon dalle dimensioni particolari è apparso nella tredicesima puntata della prima stagione intitolata "Mistero al faro". In quel episodio Ash e i suoi amici vedono per la prima volta un Dragonite gigante, anche se non capiscono i motivi di questa sua crescita. Anche nella sedicesima puntata della stessa stagione compare un pokemon gigante: questa volta si tratta di un Tentacruel che un siero del Team Rocket aveva fatto crescere fino a raggiungere le dimensioni di un palazzo. La stessa cosa succede nell'episodio 25 della settima stagione e nel trentanovesimo della stagione numero 21: nel primo una macchina per il teletrasporto fa diventare più grandi Gulpin e Treeko, mentre nel secondo il personaggio di Faba crea per sbaglio un raggio che fa crescere Togedemaru.

In realtà nel mondo dei Pokemon sono presenti delle loro versioni giganti anche in natura, nella seconda stagione infatti vengono scoperti un Gengar, un Alakazam e un Jigglypuff nascosti a causa della loro mole, mentre non sappiamo quali sono state le causa della loro crescita. Per concludere vi segnaliamo questa notizia in cui parliamo di un celebre Pokemon di Ash.