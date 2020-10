Pokémon Twilight Wings: l'anime torna con un nuovo episodio speciale

Seppur non siano stati in molti ad ammirare lo splendore visivo di Pokémon Twilight Wings, la mini-serie dedicata ai mostriciattoli più amati al mondo ha riservato piacevoli sorprese, non soltanto sul lato artistico ma anche contenutistico. Dopo la battaglia finale dell'episodio 7, ecco in arrivo una nuova inedita puntata.

Nella giornata odierna, attraverso i canali ufficiali del franchise dei Pokémon, è stato annunciato un nuovo episodio speciale della mini-serie di Twilight Wings che debutterà, salvo imprevisti, il prossimo 5 novembre. L'annuncio è arrivato in concomitanza con l'uscita del secondo DLC di Spada e Scudo, Le Terre Innevate della Corona.

Proprio per questo, infatti, la puntata intitolata per l'occasione "Star Festival", sarà ambientata nelle nuove aree della regione di Galar già mostrate con i DLC, seppur nessuna informazione è stata riservata in merito al contenuto del cortometraggio. Il talentuoso Shingo Yamashita torna a dirigere la puntata presso lo straordinario Studio Colorido, già protagonita dei primi 7 episodi. Non è stato chiarito se la puntata debutterà come di consueto su YouTube, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

E voi, invece, siete contenti di questo gradito, seppur breve, ritorno sul piccolo schermo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.