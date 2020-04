Pokémon Twilight Wings: Azzurra alla riscossa nell'episodio 4, disponibile su YouTube

Tra nuovi videogiochi e serie animate a tema Pokémon, ben pochi si sarebbero potuti immaginare che il franchise avrebbe visto l'immediato sopraggiungere di una nuova serie animata a tema e specificatamente dedicata a vari personaggi che abbiamo potuto vedere negli ultimi prodotti del brand, iniziativa largamente amata dal pubblico.

Ebbene, per la gioia di tutti gli interessati, quest'oggi è stata pubblicata la quarta attesissima puntata di Pokemon Twilight Wings, episodio giunto su Youtube e quindi disponibile gratuitamente per chiunque. Questa volta, la puntata vedrà come protagonista assoluta Rurina (Azzurra in lingua italiana), Capopalestra di Keelford nella serie di videogiochi Spada & Scudo.

Questa volta, l'episodio è incentrato sulle difficoltà che Azzurra sta vivendo in quella che appare come una fase di crisi nel suo percorso di crescita, dovendo lavorare in due mondi diversi, ovvero quello degli Allenatori e quello della moda, e non riuscendo conseguentemente ad eccellere in nessuno dei due. Quando però alla nostra Capopalestra viene chiesto di prendere una decisione su cosa abbandonare, Azzurra deciderà di muoversi verso la strada più difficile, ovvero quella comprendente entrambe le carriere, un obiettivo che le richiederà d'affrontare nuove e faticose sfide che potrà superare solo con la sua forza di volontà.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che su Youtube sono disponibili anche gli altri episodi della serie Pokémon Twilight Wings.