Pokémon Twilight Wings, la compagnia si scusa con i fan dopo l'errore nell'episodio 4

The Pokémon Company, la società affiliata a Nintendo responsabile di tutti i prodotti legati ai Pokémon, si è recentemente trovata costretta a scusarsi con i fan per via della piccola svista presente nel quarto episodio di Pokémon Twilight Wings, la nuova webserie di Studio Colorido ambientata nella Regione di Galar.

Subito dopo la pubblicazione del quarto episodio infatti, i fan si sono riversati sui social accusando la compagnia di aver fatto "pubblicità ingannevole" mostrando un Dewgong, un Pokémon di prima generazione non presente nella Regione di Galar. Nintendo era già stata ampiamente criticata per via del taglio al numero di Pokémon presenti nei videogiochi Spada & Scudo, e secondo gli appassionati mostrare nell'anime un Pokémon che non dovrebbe essere presente a Galar sarebbe fuorviante per i nuovi acquirenti. Come potete vedere in calce la compagnia ha ammesso l'errore e si è scusata pubblicamente.

Vi ricordiamo che Pokémon Twilight Wings è una miniserie animata composta da sette episodi, ambientati in periodi diversi nella Regione di Galar. The Pokémon Company distribuirà nel mese di maggio l'episodio numero 5, il terzultimo della serie.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al magnifico cosplay a tema Pokémon condiviso poco tempo fa sulle nostre pagine.