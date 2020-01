Pokémon Twilight Wings debutta domani su Youtube, tutte le informazioni sulla webserie

Un nuovo anno è finalmente cominciato, e la nuova serie Pokémon sembra essere riuscita nell'ardua impresa di dare nuova verve al franchise di The Pokémon Company. Il 2020 ha portato con se anche dei nuovi annunci legati ad un lungometraggio e ad un nuovo DLC per Spada & Scudo, ma non è tutto qui.

A partire da domani, 15 gennaio 2020, potrete infatti scoprire Pokémon Twilight Wings, la nuova webserie dedicata alla Regione di Galar. La miniserie sarà composta da 7 episodi della durata di circa 5 minuti l'uno, e sarà trasmessa in maniera completamente gratuita dal canale YouTube ufficiale di Pokémon. Attualmente non è ancora stato chiarito se le puntate saranno sottotitolate o meno.

Tra le altre informazioni, è stato rivelato che la serie "sarà basata sui sogni e le speranze dei residenti di Galar, sulle realtà delle loro vite e sulle sfide che devono superare". Le animazioni sono state affidate ai ragazzi di Studio Colorido, già autori in passato degli anime Typhoon Neruda (2015) e Penguin Highway (2018). L'unica immagine condivisa fino ad oggi è quella mostrata in copertina.

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questa nuova miniserie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della saga poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla preview dell'episodio 9 Pokémon 2019, in uscita il prossimo 19 gennaio.