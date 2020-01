Pokémon Twilight Wings è finalmente disponibile, guarda qui il primo episodio

La nuova miniserie Pokémon è finalmente arrivata e come al solito, il pilot sembrerebbe lasciar trasparire un prodotto di altissima qualità. Qui sopra potete guardare in maniera completamente gratuita il primo episodio di Pokémon Twilight Wings, pubblicato poche ora fa dal canale YouTube ufficiale della serie in lingua inglese.

La premiere, intitolata "La lettera", racconta le prime battute dell'avventura di John, un ragazzino ricoverato in ospedale che sogna di diventare allenatore. Dopo aver visto in tv l'ennesima battaglia vinta dal suo idolo Leon, il ragazzo decide di scrivere una lettera al Presidente Rose chiedendogli di essere invitato alla prossima sfida Pokémon. Dopo una serie di sfortunati eventi, John riesce nel suo intento e fa amicizia con il Corviknight del Presidente.

Quello visibile in cima all'articolo è solo il primo dei sette episodi che andranno a comporre la webserie, aspettiamoci quindi diversi time-skip in maniera simile a quanto fatto da Pokémon Generazioni diversi anni fa. Gli episodi saranno pubblicati a cadenza mensile, dunque dovremo aspettare febbraio per vedere il proseguo delle avventure di John.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa premiere? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della saga originale poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla preview dell'episodio 9 Pokémon 2019.