Pokémon Twilight Wings: disponibile su YouTube il terzo episodio

È un periodo molto roseo per il franchise dei Pokémon che sta godendo di numerose produzioni, sia in termini videoludici che di serie televisive. Quest'ultime, in particolare, stanno riscuotendo particolare clamore nella community, merito di proposte originali ed estremamente avvincenti.

La webserie di Pokémon Twilight Wings è tra i titoli più apprezzati del franchise, grazie a un format breve che, nei soli 5 minuti che contraddistinguono ciascuna puntata, è già riuscito ad appassionare migliaia di fan da tutto il mondo. Nonostante il grande successo riscosso dal titolo realizzato dallo Studio Colorido, non sono mancate alcune polemiche in merito a un presunto "whitewashing" del personaggio Bea, cosa che alcuni appassionati non sono riusciti a tollerare in virtù della fortissima popolarità della capo-palestra.

Ad ogni modo, come promesso, il terzo episodio di Pokémon Twilight Wings ha debuttato nelle scorse ore su YouTube, accessibile tramite il video allegato in cima alla pagina. La puntata sarà incentrata sul personaggio di Hop, il fratello di Dandel nonché il più forte allenatore al mondo. Vi ricordiamo, infine, che la miniserie in questione avrà un totale di 7 episodi a cadenza mensile, dunque il prossimo appuntamento è atteso intorno alla metà di aprile.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa puntata, vi è piaciuta? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.