Pokémon Twilight Wings: l'episodio 3 presenta un Easter Egg di Pokémon Oro e Argento!

Il terzo episodio di Pokémon Twilight Wings ci ha mostrato le disavventure del Wooloo di Hop, il fratello di Dandel intenzionato a diventare il più forte allenatore del mondo. Nel corso della puntata però, è comparso per qualche secondo uno storico personaggio della serie videoludica, apparso finora una sola volta nell'anime del 1997.

Stiamo parlando di Mangiafuoco, uno degli iconici allenatori che affrontarono il protagonista nella seconda generazione di videogiochi (Oro e Argento). I veterani ricorderanno sicuramente questo nome, visto che nel corso dell'avventura se ne dovettero affrontare ben otto, tutti con squadre e livelli differenti. Mangiafuoco è uno dei pochi npc ad aver debuttato nell'anime originale di Pokémon: nel corso dell'episodio 181 infatti, l'artista di strada mostrò le sue abilità ad Ash e i suoi compagni.

In calce potete dare un'occhiata allo screenshot tratto dall'episodio 3 di Twilight Wings, in cui viene mostrato il personaggio mentre si esibisce con il suo Charmender. Nella puntata, questa scena riaccende in Wooloo la gelosia nei confronti Charizard, Pokémon amato dal suo giovane allenatore.

E voi cosa ne pensate? L'avevate notato? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!