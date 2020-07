Pokemon Twilight Wings: Lampent diventa un simpatico Easter Egg

Le serie anime dedicate al franchise di Pokémon non sono nuove alla presenza di Easter Egg o omaggi nascosti nei frame di alcuni episodi, e sembra che nemmeno la miniserie, Pokémon Twilight Wings , sia stata risparmiata. Infatti un appassionato è riuscito ad individuare un simpatico Lampent in un preciso frame.

Il sesto episodio dell'anime dedicato ad alcuni dei personaggi più interessanti visti nella regione di Galar, la nuova ambientazione dei videogiochi di ottava generazione, Pokémon Spada e Scudo, ha visto protagonista il misterioso Onion, capopalestra dei Pokémon di tipo spettro.

Sono numerose le apparizioni abbastanza inquietanti legate ai mostriciattoli di questo tipo, basti pensare a Lavandonia nella prima storica serie. In una scena vediamo in lontananza Onion entrare in un ospedale, lasciando gli spettatori ad osservare un tratto di strada dove si trovano dei lampioni, una fermata del Volotaxi, e l'elegante Corviknight.

Nei pressi dell'edificio è facile individuare alcuni Pokémon spettro, tra cui un Dreepy, forma base della linea evolutiva di Dragapult, lo pseudo leggendario di questa generazione, e un fan è riuscito a scovare anche un Lampent in alto a sinistra, perfettamente mimetizzato nell'ambiente circostante.

L'altezza e il fatto che si trovi nei pressi di un ospedale è sicuramente un riferimento alla voce inglese del Pokédex, dove viene esplicitamente spiegato che in città tenti di apparire come un lampione, mentre aspetta la morte di qualcuno per assorbirne lo spirito. Potete trovare questi dettagli nel post in calce alla notizia, condiviso da @hebibebi su Twitter.

Ricordiamo che nell'anime della serie regolare, Pokémon: Esplorazioni, un leak ha svelato il prossimo compagno di Go, e che presto vedremo un interessante scontro tra due grandi allenatori.