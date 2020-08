Pokémon Twilight Wings: una nuova key visual per i migliori allenatori di Galar

La serie spin off dedicata ai mostriciattoli portatili, Pokémon Twilight Wings , ha riscontrato un discreto successo tra i fan della serie, avendo come tema portante l'approfondimento di alcuni personaggi molto importanti nella regione di Galar, introdotta nei videogiochi Pokémon Spada e Scudo.

L'ultimo episodio, il settimo, andrà in onda proprio per la giornata di oggi, 6 agosto, in Giappone, e secondo le ultime indiscrezioni e informazioni trapelate avrà come protagonista il Campione della Lega di Galar, Dandel. Per celebrare la conclusione dello spin off, lo Studio Colorido ha pubblicato una nuova key visual, che ritrae alcuni dei personaggi più importanti nella trama dei giochi.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla notizia, Dandel è affiancato dagli allenatori Yarrow e Fabia, rispettivamente capipalestra di Pokémon di tipo erba e lotta, mentre in fondo troviamo il Presidente Rose, personaggio molto controverso, che guidato da un forte timore per il destino dell'umanità, farà molte scelte sbagliate.

Nonostante non sia stata confermata una seconda stagione di Twilight Wings, in futuro potremmo aspettarci un ritorno a Galar per approfondire diverse storie lasciate in sospeso, o magari diventerà un'abitudine realizzare una serie parallela a quella regolare per rendere più completa l'esplorazione di una determinata regione.

Ricordiamo che Fabia e Azzurra hanno ottenuto degli splendidi cosplay, e che è stata comunicata la data d'uscita di Pokémon Esplorazioni in Italia.