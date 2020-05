Pokémon Twilight Wings: rinviato l'episodio 5, ecco la nuova data di uscita

Il profilo Twitter ufficiale di Pokémon ha rivelato, pochi istanti fa, che il quinto episodio dell'anime Twilight Wings (Ali del crepuscolo in lingua italiana) non andrà in onda nel mese di maggio per problemi di produzione. Oltre alla nuova data di uscita, il profilo ha anche rivelato il nome del protagonista della puntata 5.

Il nuovo episodio, terzultimo in totale, sarà disponibile su YouTube dalle ore 14:00 del 5 giugno 2020 e sarà interamente dedicato ad Olive, la segretaria del Presidente Rose. La puntata sarà dunque la prima a saltare un mese, visto che dal debutto dello scorso gennaio Pokemon Twilight Wings non ha mai avuto ritardi. La sinossi del nuovo episodio non è ancora disponibile.

Vi ricordiamo che Pokémon Twilight Wings è una miniserie animata composta da sette episodi, ambientati in periodi diversi nella Regione di Galar. La prima puntata, intitolata "La Lettera", è stata incentrata sulla storia del giovanissimo John, la seconda ha raccontato le gesta della Capopalestra Bea, la terza il rapporto tra Hop e il suo Wooloo e la quarta ha seguito le avventure di Azzurra. La serie avrebbe dovuto concludersi nel mese di luglio ma, visti i ritardi, la conclusione è attualmente fissata per la prima metà di agosto.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altre novità sulla serie, potete dare un'occhiata alla nostra news di approfondimento di Pokémon Twilight Wings.