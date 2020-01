Pokémon Twilight Wings potrebbe aver riservato una sorpresa ai fan di Pokémon

Il 2019 si è chiuso con la fine di Pokémon Sun and Moon e l'inizio di una nuova serie animata dedicata al franchise, intitolata semplicemente "Pokémon". Il 2020 invece si è aperto con una web serie inedita intitolata Pokémon Twilight Wings. Già anticipata da diverso tempo, Pokémon Twilight Wings ha fatto il suo debutto il 15 gennaio 2020.

L'episodio di Pokémon Twilight Wings è stato visto da tanti appassionati che non hanno perso tempo nel cercare di sviscerare il nuovo anime, studiandone ogni singolo frame. E in uno di questi sembra esserci un riferimento piuttosto chiaro a due dei personaggi fondamentali del franchise di Pokémon.

In una delle scene, di cui potete vedere l'immagine estratta in calce, un ragazzo e un pokémon si trovano sul fondo, dando le spalle alla telecamera. Nel cerchio blu i due personaggi hanno però diversi segni caratteristici che li fanno somigliare nettamente ad Ash Ketchum e Pikachu, protagonisti storici del franchise.

Pokémon Twilight Wings ha una storia inedita e pertanto non si conosce quale percorso avrà, pertanto non è da escludere che Ash e Pikachu faranno la loro comparsa più volte nel corso di questa web serie, oppure che i protagonisti di Pokémon Twilight Wings si collegheranno all'anime di Pokémon una volta che Ash e Go arriveranno in pianta stabile nella regione di Galar.

Il primo episodio di Pokémon Twilight Wings è disponibile su Youtube con doppiaggio inglese.