Pokémon Twilight Wings: la sfida finale si accende nell'episodio 7, disponibile su YouTube

L'episodio finale di Pokémon Twilight Wings è ora disponibile su YouTube con i sottotitoli in italiano, e non ha assolutamente deluso le aspettative. L'ultima puntata, numero sette in totale, ha infatti messo in scena la clamorosa battaglia finale tra Dandel, il campione imbattuto di Galar, e Laburno, il rivale di tutta una vita.

Il canale YouTube ufficiale di Pokémon Italia descrive così la sinossi dell'episodio: "Il giorno del Match con il Campione Dandel è arrivato e, grazie alla lettera di John, tutti i bambini ricoverati in ospedale sono invitati a partecipare! Preso dall’emozione, John si sveglia tardi e per poco non si lascia sfuggire l’opportunità di andare allo stadio. Riuscirà ad arrivare in tempo per assistere alla lotta?".

Come avrete sicuramente intuito, la puntata ha ufficialmente chiuso il cerchio aperto nel primo episodio di Pokémon Twilight Wings riportando in scena il piccolo John, ospite d'eccezione di Dandel. Negli ultimi secondi è anche visibile un bellissimo easter egg, di cui non parleremo per non rovinarvi la sorpresa.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa webserie? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la nuova serie anime, Pokémon Esplorazioni, è ormai prossima all'arrivo in Italia sul canale televisivo K2.