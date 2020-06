Pokémon Twilight Wings: svelata la data di uscita dell'episodio 6, è il turno di Onion

A tre settimane dalla distribuzione dell'episodio 5 di Pokémon Twilight Wings, i ragazzi di Studio Colorido hanno finalmente deciso di svelare nuove informazioni sulla penultima puntata. A quanto pare l'episodio 6, in programma per il prossimo 3 luglio, sarà incentrato su Onion, il giovane e misterioso Capopalestra di Latermore.

In Pokémon Scudo, Onion viene descritto come un giovane ragazzo mascherato in grado di vedere i Pokémon Spettro defunti, in seguito ad un incidente che all'età di quattro anni lo lasciò in fin di vita. Non è ancora chiaro se l'episodio 6 sarà una storia sulle origini del Capopalestra o sul rapporto con il suo tanto amato Gengar.

Pokémon Twilight Wings è ormai prossimo alla conclusione, con cinque episodi trasmessi ed il penultimo in programma per il prossimo venerdì. La serie si concluderà nel corso della prima metà di agosto con la distribuzione dell'episodio finale, e successivamente i fan della serie dovranno accontentarsi delle avventure di Ash e Go in Pokémon: Esplorazioni. Nonostante si sia trattato di un anime promozionale, la serie è comunque riuscita ad approfondire in maniera interessante l'amministrazione di Galar e a svelare tanti dettagli sui suoi Capopalestra.

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che, poco tempo fa, sono stati condivisi i primi rumors sul nuovo Pokémon di Ash Ketchum.