Pokémon Twilight Wings torna a novembre con un episodio speciale, tutti i dettagli

Pokémon Twilight Wings si è concluso lo scorso agosto, ma a quanto pare Studio Colorido tornerà un'ultima volta con un episodio speciale atto a promuovere L'Isola solitaria dell'Armatura e Le terre innevate della corona, i due DLC del videogioco Nintendo Pokémon Spada & Scudo. L'annuncio è avvenuto poco fa sul profilo Twitter ufficiale della serie.

Secondo quanto riportato dai ragazzi di Studio Colorido l'episodio speciale sarà l'ultimo, dunque i fan non avranno modo di tornare a esplorare le terre di Galar se non con l'anime di Pokémon Esplorazioni. La puntata sarà disponibile dalle ore 16:00 (orario italiano) del 5 novembre 2020, e si intitolerà "Star Festival".

Pokémon Twilight Wings, noto come Pokémon: Le Ali del Crepuscolo in Italia, è una serie anime diretta da Shingo Yamashita realizzata perfar conoscere ai fan il mondo ed i personaggi di Galar. La serie è nata con scopo esclusivamente promozionale, ma i buoni risultati riscontrati in termini di visualizzazioni hanno convinto The Pokémon Company a finanziare un episodio extra. Secondo le prime indiscrezioni Azzurra dovrebbe essere una delle protagoniste della puntata, ma al momento non esistono conferme in tal senso.

E voi cosa ne pensate? Seguirete l'episodio? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della serie, poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla sinossi del nuovo arco narrativo di Pokémon Esplorazioni.