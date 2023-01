Pokémon, ora è ufficiale: i deck dei campioni del TCG tornano in edicola dopo tre anni

A fine novembre, un leak sul TCG Pokémon aveva svelato che nel 2023 sarebbero stati rilanciati i mazzi dei Campioni del Mondo di Pokémon dopo una pausa durata tre anni in concomitanza con la pandemia da Coronavirus. Nelle scorse ore, però, è arrivata l'ufficialità: i deck dei campioni mondiali del TCG Pokémon saranno lanciati molto presto.

Il sito web PokéGuardian, infatti, riporta che alcuni retailer legati a The Pokémon Company hanno ufficializzato la release dei nuovi mazzi del TCG per il 3 marzo 2023. In totale, TPCi pubblicherà quattro deck diversi, con i quali quattro giocatori hanno raggiunto le più alte vette del gioco di carte collezionabili nella scorsa stagione competitiva.

I giocatori che vedranno i propri deck "tradotti" in mazzi precostruiti e facilmente disponibili nelle edicole e nei negozi specializzati sono:

Andre Chiasson, campione canadese del TCG Pokémon e sesto classifcato dei TCG Worlds del 2022 di Londra. Chiasson è stato sconfitto da Ondrej Skrubal, che ha poi conquistato il titolo mondiale agli stessi campionati.

Ondrej Skrubal, campione mondiale di Pokémon del 2022 originario della Repubblica Ceca, che a Londra ha sconfitto per 2-0 daichi Shimada, raggiungendo la vetta del gioco di carte collezionabili e conquistando un premio di ben 25.000 Dollari.

originario della Repubblica Ceca, che a Londra ha sconfitto per 2-0 daichi Shimada, raggiungendo la vetta del gioco di carte collezionabili e conquistando un premio di ben 25.000 Dollari. Rikuto Ohashi, campione mondiale del TCG nella categoria Juniors, che ha sconfitto lo sfidante americano Tristan T. lo scorso agosto con il suo deck basato sul Pokémon Palkia, uno dei più popolari nel metagame del 2022.

Sebastian Lashmet, secondo classifcato ai campionati mondiali del 2022 con un deck basato su Urshifu Pluricolpo VMAX, che gli è valso un premio da 15.000 Dollari.

Ciascun mazzo replicherà fedelmente quello del campione da cui è stata presa la decklist e comprenderà 60 carte, un libretto dedicato ai Campionati Mondiali di Londra e una serie di gadget a tema, tra cui una spilletta, una moneta, una custodia per il deck, un campo da gioco e un poster. Il prezzo di mercato di ciascun mazzo dovrebbe attestarsi attorno ai 15 Dollari.