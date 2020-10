Pokémon: gli Unown potrebbero aver creato la lingua del mondo Pokémon

Dalla seconda generazione in poi, il mondo di Pokémon si è ampliato, non solo tramite il Pokédex ma anche grazie ad altri aspetti del franchise. Uno dei grandi misteri di Pokémon, nonostante compaiano spesso dalla seconda generazione in poi, sono gli Unown.

Gli Unknown potrebbero aver contribuito alla creazione di una lingua nel mondo Pokémon ma non è chiaro come sia accaduto. Nonostante i linguisti Pokémon si siano dedicati allo studio di queste creature, non è chiaro se gli Unknown siano arrivati prima o dopo l'avvento della lingua scritta.

Allo stesso tempo la mitologia asiatica crede che i draghi abbiano insegnato alle persone a scrivere e a leggere, e questa credenza sembra governare anche la regione di Sinnoh, con Pokémon come Uxie, Mespirit e Azelf che si pensa abbiano donato agli uomini i concetti di intelligenza e di emozioni. Considerando quanto sono legate tra loro le regioni di Johto e Sinnoh nei videogiochi, ha senso che i Pokémon abbiano almeno in parte contribuito alla creazione della lingua.

Quindi come sono riusciti gli Unown a comunicare che la loro forma ha uno specifico significato? Il loro tipo psico suggerirebbe tramite la telepatia, il Professor Oak però all'inizio del terzo film ha detto che non sono in grado di comunicare usando la telepatia nonostante siano in grado di utilizzare le onde psichiche.

Se pensiamo alla lore di Sinnoh, è possibile che le antiche civiltà siano venute in contatto con Uxie e gli Unown in tempi molto ravvicinati, e che le due specie insieme siano state in grado di collegare la forma degli Unown con la lingua.

Sembra che gli Unown siano tra i Pokémon con il nome più azzeccato di sempre. Sono collegati con la lingua scritta ma non sappiamo come, se hanno davvero insegnato la scrittura agli esseri umani non sappiamo in che modo.

Vi ricordate della prima volta che avete incontrato gli Unown? Qual è il vostro gioco Pokémon preferito?

