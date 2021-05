Pokémon: la vendita di carte collezionabili è temporaneamente sospesa per atti di violenza

Le chiusure forzate imposte dalla pandemia da Covid-19 hanno portato un aumento alle vendite di manga, videogiochi e oggetti di intrattenimento, come per esempio le intramontabili carte da gioco Pokémon. Tuttavia, la clientela si è spesso fatta sfuggire la situazione di mano, creando casi controversi ed estremi. Ecco quel che è accaduto-

Pur di ottenere rarissime bustine o i nuovi set da collezione, alcuni fan sono disposti a tutto. Tra i casi più eclatanti ci sono segnalazioni di scalping o danneggiamento merci, ma uno dei peggiori si è verificato qualche giorno fa in un parcheggio del negozio Target, azienda statunitense del settore della grande distribuzione.

Secondo quanto riportato dalle autorità, diversi uomini hanno aggredito un acquirente che aveva appena comprato delle carte, il quale ha reagito a sua volta estraendo un'arma da fuoco. Fortunatamente, i negozi nei dintorni erano tutti chiusi e nessuno è stato colpito o ferito gravemente.

Al momento non è ancora chiaro che tipo di carte collezionabili avesse appena acquistato l'uomo, ma Target ha deciso, per motivi di sicurezza, di interrompere la vendita di tali oggetti in negozio. "La sicurezza dei nostri ospiti e del nostro team è la nostra massima priorità. Per un'abbondanza di cautela, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la vendita di carte MBL, NFL, NBA e Pokémon Trading Card all'interno dei nostri negozi. Potrete continuare ad acquistarle sul nostro shop online", ha riferito Target in un comunicato.

Come ben sappiamo, alcune carte collezionabili hanno raggiunto valori stratosferici, per cui, purtroppo, atti di violenza come questo non sorprendono. Per arginare questo fenomeno forse è giunto il momento di ridimensionare alcuni prezzi da capogiro?

