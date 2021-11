Pokémon: in vendita un costosissimo peluche di Lucario a grandezza naturale

The Pokemon Company sa cosa vuole la community appassionata e, quando è fortunata, il brand si dà da fare. Dai nuovi remake agli speciali anime, Pokémon è stato molto impegnato nell'ultimo anno, per non parlare del suo merchandising.

A parte l'enorme crescita del gioco di carte collezionabili, il Pokemon Store ha ampliato la sua offerta, e ora un peluche di Lucario a grandezza naturale sta arrivando in catalogo.

E quando diciamo peluche a grandezza naturale, diciamo sul serio. Questa figura di Lucario è più alta della maggior parte dei bambini che la vorrebbero comprare, e sarà un acquisto decisamente costoso. L'aggiornamento arriva dal Pokémon Center in Giappone.

Come sempre, una sfilza di nuovo merchandising è uscito oltreoceano per i fan giapponesi prima di farsi strada verso lidi occidentali. Questo nuovo peluche di Lucario era in cima alla lista in questa distribuzione, e i fan stanno ancora fantasticando su quanto sia grande questo peluche di Lucario.

Questo peluche è alto circa un metro e mezzo, e può anche essere messo in posa grazie ad alcune articolazioni interne delle braccia e della coda. In questo momento, i pre-ordini sono aperti ad un costo molto elevato.

La figura a grandezza naturale costa poco più di 400 dollari. Questo non comprendente di tasse o spedizione. Attualmente non si sa se il peluche possa arrivare nei Pokémon Center americani.Oltre a Lucario, Pokémon sta anche vendendo una poltrona di Gengar.

Cosa ne pensate di questo nuovo peluche del Pokémon di quarta generazione tanto amato? Sareste disposti a sborsare una cifra del genere per questo oggetto da collezione? Condividete i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.

Nell'anime di Pokémon Lucario sta affrontando un'importante battaglia. In ultimo vi lasciamo con questa pazza teoria Pokémon su Pikachu e i paradossi temporali.