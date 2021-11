Pokémon, in vendita la spettrale poltrona a forma di Gengar

Pokémon ha di fronte a sé un grande fine settimana, dato che domani si aggiungeranno due titoli principali della serie di videogiochi da cui tutto è nato. I due giochi in arrivo su Nintendo Switch sono i remake di quarta generazione, Diamante e Perla.

Potete vedere qui il nuovo trailer di Pokémon Diamante Lucente e Perla Spldendente, in arrivo su Nintendo Switch a partire da domani 19 Novembre 2021.

I fan sono ansiosi di vedere come se la caveranno questi due nuovi titoli. Naturalmente, i questi avranno anche bisogno di un posto comodo per giocare, e Pokémon è pronto a soddisfare questa esigenza grazie alla nuova poltrona a forma di Gengar.

Gli appassionati del mondo Pokémon potranno finalmente sedersi su una spettrale poltrona a forma di Gengar in peluche. Il prodotto su licenza è stato realizzato da Cellutane, un negozio di cultura pop in Giappone.

La poltrona è completamente viola ed è abbastanza grande da far sedere un adulto, ma ad un prezzo piuttosto alto. Cellutane sta vendendo la poltrona per l'enorme cifra di 226 dollari. Senza contare la spedizione o le spese doganali.

Se amate il Pokémon Gengar non sarà senz'altro questo prezzo ad ostacolarvi. Questa poltrona rimane un must-have per tutti i veri fan del Pokémon spettrale. Naturalmente, questo non è il primo mobile a tema Pokémon ad essere messo in commercio. In passato, Snorlax è diventato virale proprio per lo stesso motivo, mentre Caterpie ha avuto un proprio sacco a pelo

In ultimo vi lasciamo con l'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni e un fantastico cosplay a tema Pokémon di Charizard.