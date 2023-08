Pokémon: Venti di Paldea, annunciata la nuova web-serie durante il Pokémon Presents!

Il futuro di Pokémon è stato svelato durante il Presents dell'8 agosto. Tra le tante novità arriva una nuova web-serie che si chiamerà Pokémon: Venti di Paldea!

Ad annunciarlo proprio durante la conferenza è stato Takato Utsunomiya, direttore operativo di The Pokémon Company. La serie sarà completamente originale e interamente disponibile online sul canale YouTube Ufficiale del brand. Una scelta unica da parte di TPC, che aveva rilasciato sul sito americano solo alcuni episodi delle vecchie stagioni e che decide per la prima volta di investire su un prodotto originale esclusivo per i nuovi media!

La serie seguirà le vicende di svariati studenti e il loro percorso verso la scoperta di se stessi e del proprio talento come allenatori nell'Accademia Pokémon della regione di Paldea. La vita scolastica pare sarà un elemento fondamentale in questo nuovo adattamento originale. Non sappiamo in che data arriverà precisamente, dal momento che non è stata condivisa questa informazione con il pubblico, ma vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.

Pare che The Pokémon Company stia spingendo molto sulle serie animate, dal momento che ne è stata annunciata un'altra inedita durante la stessa conferenza e che riguarderà il GCC, ovvero Pokémon: Verso la Cima! E voi cosa ne pensate di questi nuovi adattamenti e degli annunci del Pokémon Presents? Fatecelo sapere con un commento!