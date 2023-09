Pokémon: Venti di Paldea, la webserie anime pubblica il primo episodio

Spesso capita che Pokémon pubblichi delle webserie speciali dedicati ai propri giochi. Precedentemente toccò a Spada e Scudo e alla sua regione, Galar, mentre adesso è toccato ai videogiochi Scarlatto e Violetto, con Pokemon: Venti di Paldea.

Pochi avranno notato che Pokémon: Venti di Paldea nasce fra la collaborazione fra The Pokemon Company e lo Studio WIT, la stessa casa d'animazione di anime come Attack on Titan (l'Attacco dei Giganti), Vinland Saga e l'adorabile Spy x Family.

The Pokemon Company ha iniziato lo streaming mercoledì del primo episodio della serie web anime Pokémon: Paldean Winds (titolo con il quale viene offerto in inglese), in lingua inglese e giapponese. Dunque, manca l'italiano, ma sicuramente Il canale ufficiale Pokemon pubblicherà il prima possibile la serie animata.

I giochi Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati lanciati su Nintendo Switch in tutto il mondo nel novembre 2022. I giochi riceveranno il nuovo DLC "Il tesoro dell'Area Zero" diviso in due parti. "La maschera turchese", la prima parte, verrà lanciata il 13 settembre, dunque l'arrivo è molto vicino. La seconda parte DLC "Il disco indaco" è prevista per l'inverno.

I personaggi principali sono Ohara, una giovane allenatrice accompagnata dal suo Fuecoco e studentessa dell'Accademia Pokemon Naranja. Aliquis, suo compagno di classe, è un tipo sicuro di se ed estremamente laborioso e ha al suo fianco uno Sprigatito già evoluto, Floragato, mentre Hohma, il giornalista della scuola, completa il trio con il suo Quaxly.

Ohara fa la conoscenza di Arven, uno dei personaggi principali dei giochi della serie Prokemon Scarlatto e Violetto. Funge da patner dei protagonisti dei videogiochi e ricerca l'Herba Mystica. Dunque, se avete familiarità con i giochi, sicuramente conoscerete questo personaggio.

Ogni episodio della miniserie si concentrerà su un particolare del gioco originale, per questo motivo sarà davvero entusiasmante per i giocatori rivivere Pokemon Scarlatto e Violetto sotto forma di anime. La serie precedente Pokemon: Verso la Cima si è da poco conclusa e ha visto una giovane ragazza affrontare un percorso attraverso i giochi di carte TGC Pokemon.