Pokémon: Venti di Paldea, la webserie anime rilascia il secondo episodio

Pokemon: I venti di Paldea ha finalmente rilasciato il suo secondo episodio sul canale YouTube ufficiale di The Pokémon Company. La webserie anime nasce in collaborazione con lo Studio WIT, la stessa casa d'animazione di serie come L'Attacco dei Giganti (Attack On Titan), Vinland Saga e Spy x Family.

Con il primo episodio abbiamo potuto conoscere i personaggi di questa simpatica miniserie basata sui giochi per Nintendo Switch Scarlatto e Violetto. Fra i protagonisti troviamo Ohara, una giovane allenatrice e studentessa dell'Accademia Pokemon Naranja, accompagnata dal suo fidato Fuecoco. Il giornalista della scuola Hohma è invece accompagnato dal suo Quaxly.

Il secondo episodio ha per protagonista Alik, uno studente sicuro di sé ed estremamente laborioso: è uno dei pochi alunni che ha evoluto il suo compagno nello stadio finale. Il suo Spigatito si è infatti evoluto in un Meowscarada. La puntata in questione mostrerà anche Nemona, la rivale del personaggio giocabile nei giochi Pokemon.

E' disponibile alla visione il secondo episodio della serie al di sopra dell'articolo. Al momento sono previsti quattro episodi per la webserie anime Pokémon: Venti di Paldea ed esplorerà la storia dei tre protagonisti e alcuni dei personaggi tratti dal videogioco Scarlatto e Violetto.

Per chi se lo fosse perso, qui è disponibile il primo episodio di Pokemon Venti di Paldea, che ha visto Ohara incontrare per la prima volta Arven, che chi ha giocato a Scarlatto oppure a Violetto conoscerà molto bene. Vi lasciamo con tutte le informazioni circa la webserie Pokemon Venti di Paldea, quando durerà e quando, molto probabilmente, terminerà.