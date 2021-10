Pokémon: Venusaur e Blastoise si fondono in questo esilarante cosplay realistico

Da tempo immemore, in rete esiste un'applicazione che permette ai fan di generare nuovi Pokémon fondendone due già esistenti. Chi lo avrebbe mai detto che uno di questi fantasiosi mostriciattoli tascabili fanmade avrebbe preso vita? Ecco un cosplay di "Venustoise", la fusione di due starter di prima generazione.

Un video pubblicato su Reddit è recentemente divenuto virale. Cosa ha suscitato la mobilitazione della community Pokémon? Un qualcosa di assolutamente folle: un Blastoise che fa cosplay di Venusaur!

Come potete osservare voi stessi dal video in calce all'articolo, un utente ha ben pensato di far fare cosplay alla sua tartaruga. Nella geniale e al tempo stesso folle visione del fan, posizionando sul guscio dell'animaletto un piccolo vaso celeste contenente un fiore molto simile a quello che si trova sulla schiena di Venusaur, il mitico "Venustoise" ha preso vita.

Non è la prima volta che i fan provano a far fare cosplay Pokémon ai propri animali domestici, ma questo in particolare è divenuto virale poiché ispirato a essere "leggendario". La fusione tra Blastoise e Venusaur, infatti, non è un qualcosa d'inventato tramite le suddette applicazioni, ma bensì un mostriciattolo apparso nell'episodio 20 dell'anime.

E voi, cosa ne pensate di questo irresistibile cosplay della fusione tra le evoluzioni finali di Squirtle e Bulbasaur? Vi lasciamo infine al caos venutosi a creare per la collaborazione tra Oreo e Pokémon.