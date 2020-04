Pokémon: quali sono i veri nomi di Ash, Misty e Brock?

Quando si parla della prima serie Pokémon non si possono non citare Misty e Brock, i primi due compagni di avventura di Ash Ketchum. In oriente così come in occidente i tre compongono una delle squadre preferite dai fan dell'opera, ma quello che molti di voi potrebbero non sapere è che c'è un piccolo particolare che li distingue: il nome.

Il vero nome di Ash Ketchum è infatti Satoshi, omaggio al creatore del franchise Satoshi Tajiri nonché termine giapponese traducibile come "saggezza". In occidente si pensò che utilizzare degli appellativi giapponesi avrebbe potuto creare qualche problema al pubblico più giovane, ragione per cui quasi tutti i nomi vennero leggermente modificati. Satoshi diventò Ash, mentre per quanto riguarda il cognome si optò per l'utilizzo di Ketchum, stilizzazione di catch 'em, slogan inglese utilizzato come sottotitolo per l'anime (Pokémon: Gotta catch'em all!).

Per Misty e Brock il discorso è più semplice. I veri nomi dei due Capopalestra sono Kasumi e Takeshi, rispettivamente traducibili come nebbia e vetta. Per Kasumi si scelse di adottare il vocabolo inglese corrispondente a nebbia, ovvero mist, mentre per Takeshi si optò per un nome riconducibile ai Pokémon da lui utilizzati, ovvero Brock (da rock, roccia).

E voi cosa ne pensate? Conoscevate queste curiosità? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata al nostro approfondimento sull'ultimo episodio di Pokémon e al nuovo trailer incentrato sul prossimo arco narrativo della serie.