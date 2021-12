Pokémon, ecco il nuovo video ASMR con 30 minuti di 'Piplup che fa cose'

Un nuovo video ASMR a tema Pokémon è stato pubblicato. All'interno 30 minuti di "Piplup che fa cose". Questo è tutto. Il video dura 30 minuti e vediamo Piplup girovagare e giocare in una stanza mentre ogni tanto fa dei versi. A un certo punto, Piplup si stanca e si fa un piccolo sonnellino.

Altri video ASMR di Pokémon erano stati pubblicati precedentemente, come ad esempio quello di Grimer in cui vediamo il Pokémon strisciare in giro, borbottando e gorgogliando. Un altro di Squirtle sulla spiaggia, oppure un altro di Charmander al lato di un falò, e altri ancora.

Ma cos'è l'ASMR? La parola sta per autonomous sensory meridian response (risposta sensoriale meridiana autonoma) e indica una sensazione di formicolio lieve in varie parti del corpo, perlopiù accompagnata da uno stato di rilassamento mentale di chi la esperisce. A suscitarla concorrono numerosi stimoli: cerebrali (pensieri o idee) oppure di natura visiva, tattile, ma soprattutto uditiva percepiti da un soggetto in modo attivo o passivo.

Per quanto riguarda i videogiochi Pokémon, Pokémon Diamante Brillante e Perla Splendente sono stati recentemente pubblicati per Nintendo Switch. Proprio Piplup figura come uno dei Pokémon starter in questi titoli. Il prossimo videogioco Pokémon, Pokémon Leggende: Arceus, sarà lanciato per Nintendo Switch il 28 gennaio.

