POKÉMON: diventa virale un tatuaggio di Charmander

Nel mentre la popolarità dei Pokémon è in costante ascesa, i più grandi appassionati fanno di tutto per onorare le peculiari creature. Piuttosto originale è un recente omaggio di un fan che, servendosi della propria creatività e di mani esperte, non ha potuto far altro che divenire virale.

Un particolare tatuaggio di Charmander è stato postato su Reddit. Come potete osservare nel post, la realizzazione finale, sebbene possa apparire alquanto comune, nasconde una sorpresa. L'appassionato della serie ha infatti coperto la cicatrice che possiede sull'avambraccio proprio grazie alla fiammata dello starter di fuoco.

Lo scatto, divenuto virale, mostra infatti l'avambraccio del ragazzo prima e dopo il suddetto trattamento. Andando nel dettaglio possiamo osservare come la parte inferiore del polso, che mostrava una cicatrice ampia e verticale, sia ora ricoperta da una fiammata emessa dal celebre Pokémon della Prima Generazione, la quale assume, proprio grazie al precedente taglio, un maggiore dettaglio. I fan sono stati rapidi a mostrare la loro approvazione nei confronti dell'astuto tatuaggio (il post ha superato i 50 mila upvote), tanto che pare che potrebbe divenire una moda quella di camuffare le proprie ferite mediante i Pokémon.

Nel mentre ricordiamo al lettore che, per quanto riguarda il gioco mobile Pokémon Go, oggi è l'ultima giornata disponibile per ottenere la versione Shiny di Diglett e Groudon. È notizia recente anche quella di un fan che ha immaginato le versioni mancanti di Eevee.

E voi, cosa ne pensate di questo geniale tatuaggio? Scrivetelo nei commenti!