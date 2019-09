Pokémon: la vittoria di Ash conquista il mondo dei social

Insomma una quantità incredibile di fan sta celebrando la tanto attesa vittoria da parte dell’allenatore che ha mostrato a tutti gli appassionati del mondo Pokémon l’affetto per i "mostriciattoli" portatili, e la perseveranza per raggiungere i propri obiettivi.

“Tutto è possibile, quando credete nei vostri sogni”, sono queste le parole del post sul profilo Twitter di Pokémon USA . Non potevano mancare, naturalmente, anche le congratulazioni da parte di Junichi Masuda , direttore del team di sviluppo dei prossimi giochi dedicati alla serie, Pokémon Spada e Pokémon Scudo . C’è stato anche un commovente messaggio da parte di Veronica Taylor, doppiatrice americana di Ash , dalla prima serie fino a Battle Advanced, che ha voluto commentare con: “ Congratulazioni ad Ash Ketchum per la vittoria della Lega Pokémon dalla versione più giovane di Ash, circa del 1998..il duro lavoro, la determinazione, dei buoni amici e un po’ di fortuna hanno portato a questi risultati!”. Infine anche Crunchyroll ha fatto i suoi complimenti al nuovo campione della Lega.

Con la vittoria contro Iridio, Ash ha vinto la sua prima Lega Pokémon , diventando il primo campione della regione di Alola. Questo evento ha ottenuto un successo strepitoso tra i fan di tutto il mondo che non hanno esitato un secondo a condividere le loro impressioni, ricche di complimenti per l’allenatore, in qualsiasi angolo del web. È stato notato infatti che l’hashtag contenente il suo nome è arrivato in tendenza su Twitter, arrivando tra le prime 20 posizioni.

Anything’s possible when you believe in yourself, Trainers. 😉 🏆 pic.twitter.com/kee0Wshv1m — Pokémon (@Pokemon) 15 settembre 2019

おめでとう!

Congratulations! — 増田順一@GAME FREAK inc. (@Junichi_Masuda) 15 settembre 2019

Congratulations to Ash Ketchum on winning the Pokémon League from Ash’s ‘younger’ self, circa 1998...yup, hard work, determination, good friends, and a bit of luck pay off! #pokemon #ashketchum #winning pic.twitter.com/JhgRcGJBEy — Veronica Taylor (@TheVeronicaT) 15 settembre 2019