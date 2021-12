Pokémon vs Yu-Gi-Oh!, draghi a confronto in questo spettacolare crossover

Il potere della nostalgia non deve mai essere sottovalutato, e Pokémon lo sa bene quanto lo sa anche Yu-Gi-Oh!. Nel corso dei decenni, i due brand hanno avuto una popolarità altalenante, ma la loro eredità è davvero notevole in questo momento.

Dai giochi di carte alle serie televisive e ai videogiochi, i franchise stanno prosperando, quindi è ovvio che alcuni fan vogliano vedere Pokemon e Yu-Gi-Oh! unirsi l'uno all'altro in un qualche modo. E grazie a uno splendido artwork, possiamo vedere come potrebbe essere questo tipo di collaborazione.

Come potete vedere qui sotto, l'artwork arriva per gentile concessione di SliferTheSkyDragon su DeviantArt. L'artista ha dato la sua visione del possibile crossover Pokemon X Yu-Gi-Oh!, e l'epica illustrazione ha seriamente messo in dubbio i fan su quale dei due franchise preferisce.

Il crossover mette alcuni dei più celebri Pokémon contro le loro controparti mostro dell'universo di Yu-Gi-Oh!. Per esempio, Charizard è uno dei Pokémon più popolari, quindi ha senso che combatta contro Drago Bianco Occhi Blu. Lo stesso si può dire per Rayquaza e Slifer il Drago del Cielo e così via.

In realtà, questa illustrazione è completamente drago-centrica e porta in scena alcuni dei più famosi mostri drago di Yu-Gi-Oh! contro alcuni dei più famosi Pokémon drago o leggendari. Ora, l'unica domanda che rimane è quale roster dei due vincerà. Potranno i più agguerriti Pokémon tenere testa ai più terrificanti mostri di Yu-Gi-Oh? O le carte di Yugi manderanno questi Pokémon dall'infermiera Joy dopo essere stati messi KO?

Per ora, spetta ai fan decidere il risultato. Pokémon e Yu-Gi-Oh! non hanno mai avuto a che fare con un crossover insieme, e i fan accaniti non si aspettano che questo cambi presto. Ma grazie ad artwork come questo, possiamo immaginare cosa potrebbe essere se le due leggendarie IP si unissero per una volta.

Cosa ne pensate di questo epico crossover Pokemon X Yu-Gi-Oh? I due franchise dovrebbero iniziare presto un vero e proprio crossover? Come potrebbe apparire il Pokémon Eevee nello stile di Yu-Gi-Oh!? E i personaggi di Demon Slayer in stile Pokémon? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.