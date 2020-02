Il Pokémon World Championship si è concluso, decretato l'allenatore più forte del mondo!

La finale del Pokémon World Championship mostrata nell'episodio 12 della nuova serie ha finalmente decretato l'allenatore più forte di tutti. La battaglia ha visto scontrarsi il Gyarados rosso di Lance, già noto campione della regione di Kanto, e il Charizard di Leon (Dandel nella versione originale), l'imbattibile allenatore di Galar.

La corona è finita sulla testa di Leon, che dopo un combattutissimo match è riuscito a difendere la sua nomea di "allenatore invincibile". Tra le tante novità, i fan hanno anche potuto assistere all'utilizzo delle due forme Dynamax e Gigamax, finora riservate ai soli videogame.

La battaglia è iniziata con una serie di attacchi da parte del Gyarados di Lance, rivelatosi però completamente inefficaci. Charizard ha quindi risposto con una devastante combo alacciaio/lanciafiamme, costringendo l'avversario sulla difensiva ma esponendosi, nel contempo, all'idrondata di Gyarados. Dopo essersi ritrovato in una morsa, il Pokémon di Leon riesce a sfuggire utilizzando tuonopugno ed inizia così un terrificante scambio di colpi tra i due, che si conclude con una sostanziale parità.

Lance decide di giocarsi il tutto per tutto e utilizza così il suo nuovo polsino Dynamax, convincendo il suo avversario ad evolvere il suo Pokémon nella più potente forma Gigamax. La battaglia tra i due colossi vede Gyarados utilizzare inefficacemente Max Geyser e Max Strike, primo di alzare la guardia per bloccare il terribile Gigavampa dell'avversario; ormai sfinito, il Pokémon di Lance non riesce a bloccare il secondo attacco Gigavampa, che chiude definitivamente lo scontro con un sonoro KO. A fine match, entrambi gli allenatori si sono scambiati una stretta di mano.

E voi cosa ne pensate? Ash potrà mai battere Leon? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla preview dell'episodio 13 di Pokémon.