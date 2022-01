Pokémon x Converse, arrivano le All-Stars a tema per il 25° anniversario

Nel corso degli anni, Pokémon si è imposto come uno dei maggiori franchise al mondo, vendendo milioni e milioni di oggetti a tema, tra cui le iconiche carte collezionabili, la serie di videogiochi e merch vario. In occasione del venticinquesimo anniversario del brand, ecco arrivare una collaborazione ufficiale con Converse.

Per festeggiare il quarto di secolo compiuto da Pokémon, è stata lanciata una partnership con il noto marchio di calzature che inaugura una serie di Chuck Taylor All-Stars, sneakers tra le più diffuse al mondo, a tema. Questa collezione fa il suo debutto ufficiale dal 7 gennaio 2021 sul sito ufficiale Converse. Le scarpe sono vendute a un prezzo di 70 dollari nelle taglie per adulti, ma sicuramente questo prezzo è destinato a crescere, poiché diverranno oggetto di culto e collezionismo.

Le Chuck Taylor All-Star “First Partner” Pokémon hanno uno stile unico, e sono decorate con immagini dei mostriciattoli più famosi, tra cui gli starter di prima generazione Bulbasaur, Charmander e Squirtle, Pikachu, Meowth e Jigglypuff. Un altro modello, in tinta bianca, presenta una grafica dedicata alla Poke Ball. Non solo scarpe, la collezione prevede anche capi d’abbigliamento come t-shirt, felpe, cappelli e zaini, tutti marchiati Pokémon.

E voi, cosa ne pensate di questa collezione ufficiale, è destinata a diventare di culto e a restare negli annali?