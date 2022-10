Pokémon x Crocs: la collezione di calzature per diventare gli allenatori più stilosi

Mentre l'attenzione della community di appassionati è totalmente rivolta nei confronti dell'imminente uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, videogiochi di nona generazione, il franchise soprende tutti con una collaborazione inedita.

Lo studio della serie anime Pokémon pare sia in guai molto grossi, come direbbe il Team Rocket, ma il franchise gode di un periodo brillante. In vista delle prossime festività, oltre agli attesi nuovi capitoli del videogioco, già nascono nuovi oggetti ideati per i collezionisti, come queste calzature nate dalla sorprendente collaborazione ufficiale tra Pokémon e Crocs.

Sullo shop ufficiale di Crocs è disponibile la nuovissima linea Pokémon x Crocs, che presenta calzature per tutta la famiglia. L'iconico modello Crocs è stato rivisitato in chiave Pokémon in due stili diversi.

La prima colorazione riprende la combinazione di colori di Pikachu, mostriciattolo il cui faccione è presente sulla punta della scarpa in tre pose differenti. La seconda colorazione è invece dedicata ai tre starter della regione di Johto, Squirtle, Charmander e Bulbasaur, oltre che alla mascotte Pikachu. Questo modello è stato poi riadattato in una calzatura pensata per i fan di età da 0-5 anni e da 5+ anni. Lo stesso è anche disponibile come sandalo. I modelli partono da un prezzo di 45 dollari e raggiungono un massimo di 60 dollari.

La collaborazione prevede anche un set di 5 spillette, che ritraggono Pikachu e la Poké Ball, per adornare in modo più creativo le proprie calzature. Questo pacchetto ha un costo di 25 dollari. Con questo merch catturare Pokémon diventerà facilissimo: anche voi desiderate essere gli allenatori più stilosi della vostra regione?