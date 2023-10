Pokémon x Hatsune Miku, arriva il meraviglioso videoclip ufficiale: un tuffo nel passato

Da alcune settimane, il franchise Pokémon stava lavorando assieme alla idol virtuale più famosa del mondo alias Hatsune Miku per regalare ai fan qualcosa di indimenticabile. Abbiamo visto la vocaloid diventare un'allenatrice Pokémon in ben 18 illustrazioni differenti e adesso è toccato ai mostriciattoli tascabili entrare nel mondo della cantante.

E' possibile visionare il videoclip in questione al di sopra dell'articolo. Il video musicale in collaborazione tra i creatori di Pokemon e Hatsune Miku è stato realizzato da uno staff eccezionale. Ad occuparsi della regia è stato Shun Yamaguchi, lo stesso regista di Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, e ha contribuito a illustrare il video insieme agli artisti Sowiti e mise.

Il Project VOLTAGE questa volta ha visto PinocchioP eseguire il singolo “The Pokémon Inside My Heart feat. Hatsune Miku" e ha curato anche il testo della canzone e l'illustrazione principale del brano. Se vi è piaciuto il brano o il videoclip, sappiate che ce ne sono altri 13 in serbo per questo progetto.

Infatti, questa si tratta del quarto brano della vocaloid dedicato al franchise dei mostriciattoli tascabili. La precedente canzone ha visto come tema principale il futuro e le evoluzioni. Tuttavia, nessuno dei tre brani antecedenti a questo è così nostalgico.

Come accennavamo prima, Project VOLTAGE prevede 18 canzoni basate su Pokemon e vede Hatsune Miku cantare un brano basato su ogni tipo Pokémon, legati a diversi temi che troviamo nei giochi per Nintendo. Precedentemente sono state pubblicate delle illustrazioni che vedono Hatsune Miku in veste di allenatrice Pokémon e l'hanno vista diventare una vera e propria Maestra Pokémon!