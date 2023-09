Pokemon x Hatsune Miku continua con ben 5 illustrazioni dell'amata vocaloid

Pokemon e Hatsune Miku continuano la loro collaborazione: l'idol virtuale è stata completamente rinnovata da The Pokemon Company ispirandosi a diversi tipi di mostriciattoli tascabili, e l'ultima serie di illustrazione l'hanno immaginata come ogni sorta di allenarice di Pokemon!

Hatsune Miku si sta attualmente preparando a conquistare il mondo con molti nuovi progetti pianificati per il prossimo anno, e uno di loro ha visto l'idol virtuale collaborare con The Pokemon Company per alcuni nuovi singoli speciali artistici e musicali previsti per essere rilasciati nel prossimo futuro. futuro. Con questa collaborazione, l'idol sta diventando un'allenatrice di Pokemon.

The Pokemon Company e Hatsune Mike hanno precedentemente annunciato lo speciale progetto di collaborazione Project Voltage che unirà i due colossi e realizzerà i suoi diversi allenatori di Pokemon basati sui 18 diversi tipi dei videogiochi originali. I rinnovamenti completi precedentemente rivelati basati sui tipi Fuoco, Acqua, Erba, Elettrico e Psichico, il nuovo set di illustrazioni collaborative rivela Hatsune Miku anche nei tipi Normale, Roccia, Ghiaccio, Terra e Volante.

Le illustrazioni sono disponibili all'interno dell'articolo attraverso vari tweet sul noto social media, condivisi da @PokeMikuVOLTAGE.

Innanzitutto c'è Hatsune Miku immaginata come allenatrice di tipo Normale con Chatot e come allenatrice di tipo Roccia con il partner Aurorus dall'artista Megumi Mizutani, illustratrice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e una delle designer Pokémon per la quinta generazione, nonché conceptual character artist per Pokémon Nero e Bianco nella serie animata Pokémon.

In secondo luogo, c'è Hatsune Miku nei panni di un'allenatrice di tipo Ghiaccio con un partner Lapras, come immaginato dall'artista Kantaro, anche lui illustratore di carte Pokemon.

Infine, Hatsune Miku è stata immaginata sia come addestratrice di tipo Volante con il partner Altaria che come allenatrice di tipo Terra con il partner Flygon dall'artista kannuu.

Ci sono 18 tipi di allenatori di Hatsune Miku previsti per questa collaborazione e rilasciati quotidianamente ogni settimana (con dieci tipi di allenatori di Pokemon rivelati finora), quindi Hatsune Miku è sulla buona strada per diventare una Maestra di Pokemon a pieno titolo!