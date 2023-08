Pokémon x Kogei: la tradizione artistica giapponese incontra i Pokémon in una mostra

Un brand come Pokémon tra i più conosciuti nel mondo non è certamente nuovo a collaborazioni stravaganti, ma stavolta The Pokémon Company ha deciso di investire in un’iniziativa unica, e culturalmente preziosa. Si tratta di una mostra in collaborazione con Kogei, dove arte e tradizione giapponese donano un tocco originale all’universo dei Pokémon.

A comunicarlo, con grande entusiasmo, è stato il Chief Operating Officer di The Pokémon Company, Takato Utsunomiya, durante un’intervista tenutasi ai campionati mondiali di Pokémon. Utsunomiya ha anche confermato ulteriori progetti del genere, volti ad espandere verticalmente il brand, in arrivo negli anni a venire.

“Una delle cose che abbiamo organizzato di recente, e a cui sono più interessato, è la mostra Kogei. Attualmente abbiamo un’esibizione temporanea a Los Angeles dedicata a creazioni artigianali a tema Pokémon. Abbiamo collaborato con moltissimi artisti e artigiani, e anche se può sembrare un connubio stravagante, hanno realizzato delle creazioni veramente interessanti e di alta qualità”, ha presentato così il progetto il direttore operativo.

La mostra è divisa in sezione, e nella Japan House L.A. sarà possibile vedere diversi lavori fino al 7 gennaio 2024, tra cui spiccano sicuramente le tre Eevoluzioni della prima generazione, Jolteon, Vaporeon e Flareon, realizzate da Taiichiro Yoshida utilizzando piccoli oggetti metallici incastrati tramite tecniche della tradizione giapponese. In fondo alla pagina potete vedere un’immagine del Jolteon.

Un’altra sezione è denominata la Foresta di Pikachu, dove i visitatori potranno camminare attraverso 900 strisce di tessuto e pizzo del colore dell’iconico Pokémon elettrico. Fateci sapere cosa ne pensate della mostra Pokémon x Kogei nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ai consigli sui manga dei Pokémon per ogni genere, e al nuovo merchandise di Pokémon in collaborazione con McDonald’s.