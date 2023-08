Pokémon x McDonald's: ecco svelato il nuovo merch 2023!

In questo periodo Game Freak e TPC stanno rilasciando moltissimi nuovi prodotti: dall'annuncio di due adattamenti animati, Pokémon: Verso la Cima e Pokémon: Venti di Paldea, al teaser di un'inedita linea di gadget in collaborazione con McDonald's. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Per celebrare l'estate sarà rilasciato nei fastfood Giapponesi della compagnia americana il "Pokémon Natsumatsuri Happy Set", che potremmo tradurre come Pokémon Summer Festival Set. La finestra temporale in cui sarà disponibile va dall'11 al 17 agosto e dalle prime indiscrezioni pare che non farà mai la sua comparsa al di fuori del Sol Levante.

Il set comprende, tra gli altri, una lanterna giapponese (chochin) a forma di pokéball, un flipper, un ventaglio e molti pezzi che McDonald's ha deciso di non svelare, affermando che ci sono altre novità in arrivo in Giappone comprese nella collaborazione tra i due brand: che stiano per essere rilasciate nuove carte come era successo in passato?

Pokémon sta vivendo davvero un grande momento. Nonostante le molte e giuste critiche ai videogiochi della serie principale, questa collaborazione, che dura da anni, dimostra come il franchise non abbia mai perso potenza nel panorama mondiale ed ora è più in forma che mai.

E voi vorreste avere i prodotti di questa collab anche nel nostro paese? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi questo fantastico cosplay a tema pokémon di Misty in riva al mare.