Pokémon x Ed Sheeran: collaborazione ufficiale nel nuovo singolo Celestial

L'universo dei Pokémon ha segnato la generazione dei ragazzi nati tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Molti di loro oggi hanno carriere di successo, e capita che vogliano ricordare con affetto le ore passate al fianco dei mostriciattoli sui loro Game Boy, come nel caso del cantautore Ed Sheeran e del suo nuovo singolo Celestial.

Pubblicato il 29 settembre 2022, Celestial era stato presentato come il risultato di una collaborazione ufficiale col brand Pokémon, una fusione che in poche ore ha fatto registrare più di un milione e mezzo di riproduzioni solo su YouTube.

Il video, riportato in cima alla pagina, mostra un’intera giornata di Ed Sheeran passata al fianco dei suoi fedeli Pokémon, dall’elettrico Pikachu, ai maldestri Charmander e Squirtle, passando per il pignone Snorlax e il forzuto Machamp. Nel video sono stati coinvolti Koji Takanabe, regista delle animazioni in CG, prodotte da Morie Inc., e Kotaro Azuma come capo animatore, conosciuto per aver lavorato a BELLE, capolavoro di Hosoda.

Celestial rappresenta un inno straordinario alla prima, indimenticabile, generazione di mostriciattoli portatili ideati da Satoshi Tajiri e disegnati da Ken Sugimori. Alla fine del video, dove si passa ad uno stile più vicino a quanto visto nell’anime, arriva la conferma che il singolo Celestial sarà parte della colonna sonora dei giochi Pokémon Scarlatto e Violetto, in arrivo su Nintendo Switch il 18 novembre 2022. E voi cosa ne pensate di questa collaborazione? Ditecelo nei commenti.