Pokemon x Tiffany & Co è la collaborazione più costosa mai vista: ecco la cifra assurda

The Pokémon Company ama sfornare gadget e prodotti di tutti i tipi. Dai giocattoli e i DVD, fino ai prodotti per la casa e recentemente anche una collezione di pigiami con il brand giapponese Uniqlo. Ma avete mai visto una collana di lusso a tema?

Questa volta, il franchise Pokémon ha deciso di avviare una collaborazione con il lussuoso marchio Tiffany & Co. per creare dei gioielli di alta moda ispirati ai famosi mostriciattoli tascabili. Al momento non è stato rivelato quanti pezzi saranno presenti in questa nuova collezione, ma i prezzi sono decisamente allucinanti.

Quindi, quali saranno questi prodotti di alta moda a tema pokemon e con quali prezzi? L'articolo più costoso della collezione si aggirerà sui $ 30.000, circa 27 mila euro. D'altro canto, il prodotto più economico verrà a costare non meno di $ 1.300, sui 1200 euro.

Il brand di gioielli ha voluto regalare ai suoi fan un primo sguardo ad uno dei prodotti di questa capsule collection. Il prodotto in questione, visualizzabile in calce all'articolo, è una collana con un ciondolo di Pikachu, realizzata completamente in oro 18k carati. Questo gioiello è curato in ogni minimo dettaglio, dalla custodia a forma di Poke-ball alla catenina che presenta anch'essa una piccola sfera poké in oro.

Non conosciamo il prezzo preciso di questo prodotto, ma secondo il marchio, è possibile acquistarne una versione ridotta al costo di 10.000 $.