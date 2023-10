Pokemon x Van Gogh: la carta di Pikachu tolta dal museo per ragioni di sicurezza

Il Museo Van Gogh di Amsterdam ha ritirato la carta Pokémon di Pikachu dalla mostra Pokeon x Van Gogh per motivi di sicurezza. La carta, mostrava Pikachu con un cappello di feltro grigio ispirato a un celebre dipinto dell'artista.

Il museo non ha fornito dettagli specifici sulla vicenda, ma ha affermato che la decisione di ritirare la carta è stata presa "per garantire la sicurezza dei nostri visitatori e del personale". Si presume che ci siano stati litigi tra i visitatori del museo per avvicinarsi alla carta anche se non era disponibile alla vendita. Le carte dei Pokémon vanno a ruba da sempre, tanto che nel 2020 le vendite s'incrementarono del 500%.

Al museo, gli ospiti potevano completare un'attività in stile quiz “Pokémon Adventure” per incoraggiarli a conoscere i dipinti di van Gogh. Questa attività non dovrebbe essere stata un fattore che ha contribuito al caos generale nonostante durante la mostra Pokémon x Van Gogh la vendita di carte speciali aveva già creato disagi tra i visitatori.

Anche se il museo non mostra più la carta Pikachu con cappello di feltro grigio, continua a vendere magliette Pokémon x Van Gogh, borse di tela, magneti, stampe di opere d'arte e altri oggetti.

Nonostante questo piccolo intoppo, la mostra Pokémon x Van Gogh continua ad attirare sia i fan dei mostri tascabili, sia gli appassionati di arte.