Pokémon XY: Esplorazioni a Kalos è ora visibile gratuitamente e con il doppiaggio italiano

Il sito web italiano di Pokémon ha confermato, poco fa, l'arrivo di Pokémon XY: Esplorazioni a Kalos su Pokémon TV, la sua piattaforma streaming accessibile gratuitamente dal sito ufficiale o dall'omonima applicazione scaricabile su dispositivi mobile. Tutti e 45 gli episodi gli episodi sono disponibili gratuitamente e con il doppiaggio italiano.

Il sito web descrive così la serie: "Preparati a seguire Ash e Pikachu mentre proseguono il loro incredibile viaggio attraverso la regione di Kalos. Per guardare questa fantastica stagione, sintonizzati su TV Pokémon a partire dal 7 agosto. XY - Esplorazioni a Kalos sarà lì ad attenderti! Non perderti Ash mentre continua a fare del proprio meglio per vincere le otto Medaglie che gli consentiranno di entrare nella Lega di Kalos. Ash e i suoi compagni di viaggio stringeranno nuove amicizie, conosceranno nuovi rivali e, come sempre, incontreranno alcuni incredibili Pokémon.

Serena, insieme al suo Fennekin e al suo nuovo amico Pancham, si lancerà nel mondo del Varietà Pokémon, mentre Lem continuerà a creare nuove invenzioni sperando che prima o poi una riscuota successo! Clem, intanto, non ha perso di vista il suo obiettivo: trovare una persona che si prenda cura del suo fratellone!".

Pokémon XY: Esplorazioni a Kalos è la diciottesima stagione dell'anime, in cui Ash scopre finalmente le potenzialità del suo Greninja. Vi ricordiamo che attualmente è in onda la stagione 23 della serie, ovvero Pokémon Esplorazioni, e che presto la stessa sarà disponibile in italiano su K2.