Pokémon: uno youtuber trova una carta rarissima e il video diventa virale

Il franchise di Pokémon arrivato sul mercato nel 1996 grazie ai giochi di Pokémon Rosso, Blu e Verde, l'ultimo dei quali uscito solo in Giappone, è diventato in poco tempo uno dei brand più apprezzati nel mondo, grazie anche alla diffusione di merchandise e soprattutto del gioco di carte collezionabili, che si rinnova spesso con nuove espansioni.

Naturalmente i collezionisti più affezionati ai mostriciattoli portatili non si sono lasciati sfuggire l'occasione di catturarli tutti anche sotto forma di carte, e molti di loro hanno aperto dei canali YouTube interamente dedicati ai cosiddetti "spacchettamenti", che a volte possono contenere sorprese da migliaia di dollari.

È stato questo il caso dell'attore, doppiatore e youtuber canadese Lee Steinfeld, conosciuto sulla piattaforma come Leonhart che, aprendo una bustina della prima edizione inglese, ha trovato quella che è ad oggi considerata come una delle carte più rare di tutte le espansioni uscite finora, ovvero un Charizard olografico.

Contando quasi 1 milione di iscritti Leonhart nel corso degli anni ha trovato numerosi pezzi rari, e molti suoi fan aspettavano con ansia il momento in cui avrebbe trovato il Charizard in questione, disegnato da Ken Sugimori, che essendo in condizioni quasi perfette potrebbe arrivare a cifre davvero interessanti in ambito collezionistico. In fondo alla pagina potete trovare il momento esatto in cui Lee ha trovato la carta in questione.

