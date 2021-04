Pokémon: Zapdos sembra quasi reale in questa illustrazione

Il mondo dei Pokémon è un immaginario straordinariamente affascinante, con milioni di creature in giro per il globo che scorrazzano insieme ai propri partner umani. Tuttavia, vi sono mostriciattoli che invece mantengono l'equilibrio dell'ecosistema, i cosiddetti Leggendari, di cui lo stesso Zapdos fa parte.

Di tanto in tanto i fan si cimentano in una serie di illustrazioni per ritrarre nella realtà le mitiche creaturine dei Pokémon, come quella volta che un artista ha riportato in vita Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Ma a proposito di questi, vi siete mai chiesti qual è la top 5 dei migliori starter dei Pocket Monster?

Ad ogni modo, recentemente l'illustratore giapponese kizakura184 ha voluto dedicare una rappresentazione grafica ad uno dei tre splendidi uccelli leggendari, in particolare al signore dei fulmini Zapdos. L'artista ha però tentato di reinterpretare la creatura per renderla il più reale possibile, accentuando i dettagli delle zampe fino alle piume della testa e al becco. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dai fan che sono rimasti piacevolmente colpiti dalla visione dell'artista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione di kizakura184, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina. Prima di salutarvi cogliamo l'occasione per ricordarvi che nei prossimi episodi dell'anime Pokémon Esplorazioni tornerà una vecchia conoscenza.