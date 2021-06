È polemica la cancellazione del nuovo manga dall'autore di Kakegurui: tutti i dettagli

Una delle parti più difficili di ciascun manga che comincia la propria serializzazione tra le pagine di un magazine è quello di restarci, non essere cancellato dopo la prima revisione e diventare sempre più prolifero in termini di vendite e di popolarità. Il caso di The Killer of the Reincarnated - Cheat Slayer è tuttavia differente.

Molte volte si sente parlare dell'inizio di nuove opere su Weekly Shonen Jump dopo la cancellazione di titoli con un rating negativo o poco promettenti. Ma anche al di fuori del manga di punta di Shueisha le cose non differiscono poi così tanto. Alle volte, però, le motivazioni che spingono le case editoriali a interrompere la pubblicazione di un manga possono essere diverse.

Un mese fa, l'autore Homura Kawamoto aveva iniziato un nuovo manga intitolato "The Killer of the Reincarnated – Cheat Slayer", insieme all'illustratore Aki Yamaguchi, incentrato su una figura che per l'appunto si occupava di uccidere tutti coloro che si reincarnavano in un altro mondo. Sin dal suo debutto, tuttavia, la serie è stata fortemente criticata al punto tale che ad un mese dall'inizio il manga è stato cancellato. I motivi di tale decisione sembra essere proprio l'indignazione manifestata dai fan contro l'opera che ridicolizzava in maniera negativa i personaggi degli isekai. Inoltre, tra i personaggi della storia spiccano elementi che sembrerebbero parodiare i protagonisti di anime famosi come Sword Art Online, Re: Zero, Konosuba e tanti altri. Secondo alcuni utenti tale decisione è stata ritenuta troppo drastica per un'opera dall'intento parodico e, di conseguenza, la community si è divisa in due.

